Тепло от Чукотского шельфа уничтожает арктические льды

Как установили американские ученые, льды Арктики будут таять с большей скоростью из-за влияния теплых потоков, исходящих от Чукотского шельфа.

До сих пор теплая вода опускалась к самому дну, так как в данной акватории содержится большое количество соли. Но как только ситуация изменится, ледяной щит у Северного полюса начнет таять с невероятной скоростью, говорят специалисты.

Однако нижний край ледника и теплый поток, который под ним проходит, разделяет уже всего-то около одного метра соленой холодной воды. Всем понятно, что это очень тонкая перегородка, которую могут разрушить самые незначительные изменения в подводных течениях. Рано или поздно это произойдет. По мнению ученых, как только теплое течение коснется нижнего края льда, он почти сразу же потеряет до одного метра толщины.