Люди плохо запоминают объекты, которые фотографируют

Американские ученые из бингемтонского университета провели уникальный эксперимент, целью которого являлось изучение механизмов работы памяти у человека.

На этот раз группу добровольцев разделили на две части. Одним показывали объекты и просили просто рассмотреть их. Другим же вручали фотоаппараты и просили сфотографировать тот же самый объект.

Затем при помощи тестов проверили, насколько хорошо участники эксперименты запомнили внешний вид объекта. Оказалось, что обладавшие фотоаппаратами люди справились с этим значительно хуже. Будучи сосредоточенными на процессе съемки, они не рассматривали объекты детально, не анализировали и не вкладывали в визуальную информацию никаких смыслов.