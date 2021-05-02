 

Люди плохо запоминают объекты, которые фотографируют

02.05.2021, 12:14, Новости дня
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Американские ученые из бингемтонского университета провели уникальный эксперимент, целью которого являлось изучение механизмов работы памяти у человека.

На этот раз группу добровольцев разделили на две части. Одним показывали объекты и просили просто рассмотреть их. Другим же вручали фотоаппараты и просили сфотографировать тот же самый объект.

Затем при помощи тестов проверили, насколько хорошо участники эксперименты запомнили внешний вид объекта. Оказалось, что обладавшие фотоаппаратами люди справились с этим значительно хуже. Будучи сосредоточенными на процессе съемки, они не рассматривали объекты детально, не анализировали и не вкладывали в визуальную информацию никаких смыслов.



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