 

Владельцы смартфонов смогут обнаруживать вирусы с помощью нанофонарика

02.05.2021, 12:09, Разное
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Американские исследователи создали специальный нанофонарик для смартфонов. С его помощью владельцы гаджетов смогут обнаруживать вирусы.
После распространения Covid-19 по всей планете выявление разнообразных вирусов и других болезнетворных микроорганизмов приобрело особую актуальность. Американские исследователи создали прибор, который поможет любому человеку своевременно выявить любого рода патогены. Сотрудники Массачусетского университета накануне представили общественности миниатюрный гаджет, который может быть закреплен на чипе смартфона. С его помощью обычный «умный телефон» превращается в своеобразный сенсор, определяющий вирусные микроорганизмы.

Стоит отметить, что свет с целью идентификации тех, или иных объектов наука применяет уже давно. Различные вещества взаимодействуют со светом по своему, что и помогает их определять. Задействовав спектрометр, эксперты анализируют воздействие излучения на материалы, однако такие приборы достаточно габаритные по своим размерам. Миниатюризация такого рода инструментов сделала бы их эксплуатацию более комфортной и помогла бы интегрировать их в мобильные устройства.

Американские специалисты уверены, что с их изобретением обычный смартфон вскоре будет выполнять гораздо больше функций, например, превращаясь в переносные детекторы газа. Нанофонарик удалось произвести с помощью компьютерного моделирования. Крошечный гаджет уже прошел все испытания и готов к серийному производству.

Источник: www.ferra.ru



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