Физиологи из Дании опровергли миф об использовании человеком лишь 10% мозга

Физиологи из Дании изучили теорию о том, что человек использует лишь 10% своего мозга. Сотрудники Копенгагенского университета развенчали этот миф, указав, что полная активизация клеток главного органа нервной системы является припадком.

В научном мире уже давно традиционно считается, что среднестатистический человек использует свои возможности не полностью. Доминирующая теория предполагала только 10-процентную работу мозга относительно его полного потенциала. Однако не все исследователи согласны с общепринятым мнением. Специалисты Копенгагенского университета решили проверить соответствие популярного мифа реальности.

Как оказалось, клетки мозга действительно не используют значительную свою часть одновременно. Разные отделы главного органа нервной системы выполняют сугубо определенные функции. Поэтому и активизируются они именно в необходимый для этого момент. Однако это не означает, что мозг используется только на десятую часть своего потенциала. Это подтверждается клиническими испытаниями, повреждение вследствие инсульта даже небольших его участков может иметь катастрофические последствия для умственных способностей пациентов.

В ходе наблюдений и визуализации процессов работы мозга доказали, что большая его часть при выполнении большинства задач остается активной. Также стоит учитывать, что при весе порядка 1,4 килограмма, даже учитывая большую «область покоя», этот важнейший орган потребляет до четверти всей энергии, вырабатываемой организмом. Всего в мозге порядка 86 миллиардов нейронов, однако они никогда не задействуются одновременно. Благодаря балансу между посылающими сигналы и остающимися в покое клетками, мозг способен обрабатывать информацию максимально результативно. Случай же неконтролируемой массовой активизации клеток мозга является припадком, который необходимо лечить медикаментозно.

Источник: inosmi.ru