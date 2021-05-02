Диетолог Ковальков рассказал, какие блюда нельзя употреблять во время пасхальных застолий

Врач-диетолог Алексей Ковальков пояснил о блюдах, которые нельзя употреблять во время традиционных пасхальных застолий. После 40-дневного поста, когда запрещено есть молочные продукты, яйцо и мясо, нужно плавно возвращаться к привычному рациону питания.

На Пасху принято есть куличи, крашенные вареные яйца, мясные блюда. По словам Алексея Ковалькова, когда он работал на скорой, то постоянно выезжал на вызовы людей, у которых обострился панкреатит или же холецистит. Это значит, что люди во время празднования переборщили с колбасой и сосисками.

Врач не советует сразу же набрасываться на вкусную, но вредную еду. Изначально нужно есть рыбные и мясные котлеты, приготовленные на пару. Только через две-три недели после завершения поста разрешается включать в рацион сосиски и колбасу.

Тем, кто соблюдал пост, в праздничный день можно съесть только одно вареное яйцо. Те, кто не постился все эти дни, могут съесть 2-5 штук.

Источник: inforeactor.ru