 

Диетолог Ковальков рассказал, какие блюда нельзя употреблять во время пасхальных застолий

02.05.2021, 12:08, Разное
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Врач-диетолог Алексей Ковальков пояснил о блюдах, которые нельзя употреблять во время традиционных пасхальных застолий. После 40-дневного поста, когда запрещено есть молочные продукты, яйцо и мясо, нужно плавно возвращаться к привычному рациону питания.
На Пасху принято есть куличи, крашенные вареные яйца, мясные блюда. По словам Алексея Ковалькова, когда он работал на скорой, то постоянно выезжал на вызовы людей, у которых обострился панкреатит или же холецистит. Это значит, что люди во время празднования переборщили с колбасой и сосисками.

Врач не советует сразу же набрасываться на вкусную, но вредную еду. Изначально нужно есть рыбные и мясные котлеты, приготовленные на пару. Только через две-три недели после завершения поста разрешается включать в рацион сосиски и колбасу.

Тем, кто соблюдал пост, в праздничный день можно съесть только одно вареное яйцо. Те, кто не постился все эти дни, могут съесть 2-5 штук.

Источник: inforeactor.ru



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