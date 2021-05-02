Медкомиссия назвала “безрассудными” действия врачей Марадоны. Он умирал задолго до установленного времени смерти

Согласно отчету, который состоит из 70-ти страниц, врач-нейрохирург Леопольдо Луке и психиатр Агустина Косачов не придали должного внимания имевшимся у Марадоны проблемам с сердцем, циррозу, а также психическим заболеваниям и не обеспечили необходимый ему уход.

Как установила комиссия, Марадона начал умирать минимум за 12 часов до примерного времени смерти (около полудня), сообщило 1 мая Reuters со ссылкой на свои источники.

Отчет комиссии может привести к ужесточению статьи обвинения по делу о смерти Марадоны с “причинения смерти по неосторожности” до “причинения смерти с косвенным умыслом” или “неоказания помощи, повлекшее смерть”, отмечает Clarin, со ссылкой на юристов.

В деле Марадоны в настоящий момент семь обвиняемых, среди них – Луке и Косачов.

Ожидается, что полный отчет комиссии должен быть опубликован в мае.

Контекст:Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет.

27 ноября аргентинские СМИ сообщали, что полиция собирается выяснить, была ли халатность со стороны медиков, которые в последнее время следили за состоянием здоровья экс-футболиста.

В рамках этого дела ранее прошли обыски у Луке. По информации Todo Noticias, Луке заподозрили в непредумышленном убийстве и неоказании помощи Марадоне. Врач заявил 30 ноября, что сделал все возможное для спасения экс-футболиста.

В рамках дела о смерти Марадоны прокуратура Аргентины выдвинула обвинения также психиатру Косачов.

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за “Бока Хуниорс” (1981–1982, 1995–1997), “Барселону” (1982–1984) и “Наполи” (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.

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