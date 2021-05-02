Последняя сбежала! – Личное мнение

От лучшего, как он сам считает, тренера страны по фигурному катанию вчера сбежала последняя Трусова.

Как там пела Алёна Апина? Опять от меня сбежала последняя электричка? Ну, вот примерно это и произошло.



Фото: Соцсети

Случился провал на ЧМ в Стокгольме. Были сделаны оргвыводы, что тренироваться, если хочешь быть чемпионкой, нужно у Этери. Как результат — уход последней из перебежчиц назад к Тутберидзе.

А куда деваться? Впереди — Олимпиада, и если хочешь туда попасть, нужен действительно лучший тренер.

Плющенко, конечно, расплакался.

Я не знаю, кто пишет Евгению посты в Инстаграме, но меня воротит от них.

«От нас Александра уезжает на белом коне,с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте,а также с восстановленным после пандемии арсеналом из 5 четверных прыжков!Надеемся в будущем ей не придётся давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам».

На белом коне? Это так теперь называется провал, когда считавшаяся фавориткой спортсменка, вместо золота, получает третье место и то, только потому, что фигуристки второго эшелона все завалились?

Пять четверных прыжков? Это те самые прыжки, которые Трусовой поставила Тутберидзе? Речь о них, я ничего не путаю?

Банковский счёт? Уж не знаю, что хорошего на карточке Трусовой, но успех действующего спортсмена измеряется чемпионскими титулами, а не тем, что у него в кошельке.

Давать унизительные интервью, конечно, не надо. А вот писать гадости в своём аккаунте соцсети для девочек — нате, пожалуйста! Да, Евгений?

Раскаяние у Трусовой, безусловно, должно быть. То, что она наделала в прошлом году, нанесло урон, в первую очередь, ей самой.

Польстилась на посулы. Получила фильм о себе на канале у Канделаки. Провалила чемпионат. Как тут не раскаяться?

Мистер Рудковский мечтал стать лучшим тренером страны по фигурному катанию. Да, как я понимаю, уже в душе считал себя им. Алгоритм становления лучшим был прост: переманить посулами к себе фигуристок из школы, штампующей чемпионок, пообещать им златые горы, выставить на соревнования и…

И вот тут что-то пошло не так.

Провалив по очереди все старты, девочки гуськом сбежали от Жени назад.

«После сегодняшнего завтра уже нет», — расплакавшись сказала Алёна Косторная, провалив выступление.

Потеряли год спортивной карьеры. Откатились назад. Из фавориток стали аутсайдерами.

Методы, опробованные в шоубизе, не работают в спорте. Это певцу можно сменить продюсера, и ничего не изменится. В спорте же 99% успеха — заслуга тренера, и его замена приводит к очень плачевным результатам.

Что в итоге?

Насколько я помню, у Плющенко не осталось ни одной девочки Тутберидзе. Новые, очевидно, не поведутся более на посулы — урок всеми усвоен твёрдо. Чемпионок нужно теперь растить самому, а опыта в этом нет.

Проект Рудковских в области фигурного катания можно закрывать, что я и предрекала год назад.

Чем заняться Евгению на спортивной пенсии? Я считаю, что Плющенко должен попробовать стать певцом — нет, ну у него есть жена-продюсер!

Как считаете, может ли Женя запеть?

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