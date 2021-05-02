Диетолог рассказала о безопасном выходе из поста

Во время выхода с поста людям необходимо постепенно возвращаться к употреблению всех продуктов животного происхождения, потому как за период ограничений организм сократил выработку ферментов, которые нужны для их переработки, рассказала кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Римма Мойсенко.

«Должно быть максимальное пережевывание белка в полости рта, чтобы помочь организму усвоить, расщепить белки. Нельзя запивать еду водой, а за 20-30 минут до еды обязательно нужно выпить стакан воды с небольшим количеством лимонного сока. Это усилит кислотность соляной кислоты, которая начнет активнее расщеплять белки», – рассказала диетолог радио Sputnik.

Также она дала совет сначала есть отварное мясо в сочетании с большим количеством овощей.

«Нужно избегать любых экстрактивных веществ, которые дополнительно заставляют вырабатывать избыточное количество ненужных ферментов и являются раздражителями слизистой желудка. Жирного, жареного, копченого, большого количества соли, избыточного количества специй не должно быть в продуктах питания», – рассказала эксперт.

Ранее заведующий отделением клиники НИИ питания Российской академии медицинских наук (РАМН) диетолог Альфред Богданов рассказал, какие виды мяса и способы его приготовления принесут наименьший вред здоровью.