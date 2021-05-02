Голикова объяснила необходимость сдавать ПЦР привитым от COVID

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова пояснила, почему вакцинированные от коронавируса должны проходить ПЦР-тестирования по возвращении из-за границы, отметив, что пока нет полных данных о последствиях для окружающих при контакте с привитым.

«Вакцина, ПЦР-тестирования, соотношение с наличием антител у переболевших – сейчас смотрим весь этот арсенал, чтобы наши документы как-то упростить для граждан. Но пока не стоит пренебрегать ПЦР-тестированием. Пока у нас не накоплено такого объема информации для того, чтобы мы могли четко сказать, что если ты вакцинировался, ты абсолютно ни для кого не опасен», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с COVID.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.