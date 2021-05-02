В московском театре сорвали премьеру спектакля о протестах в Белоруссии

Вечером 1 мая в московском театре «Театр.doc» была сорвана постановка о событиях в Белоруссии, произошедших летом 2020 года, сообщил драматург и сценарист Иван Угаров.

«Во время документального спектакля «Соседи» выяснилось, что в «Театре.doc» заложена бомба. Спектакль сорван, всех вывели на улицу, все службы здесь, сейчас ждут кинолога», – написал он на своей странице в Facebook. При этом драматург пояснил, что бомба не была обнаружена.

«Соседи» – созданный совместно с медиапроектом «Август 2020» спектакль о людях, которые пострадали в результате действий силовиков во время протестов в Белоруссии летом прошлого года.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии.

В марте КГБ Белоруссии раскрыл три сценария новых протестов. Также в Белоруссии возбудили дело после призывов к участию в несанкционированных акциях.