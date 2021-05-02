Мнение: Получилось ли у Португалии?

На развлекательном форуме 9гаг иностранцы обсуждают юбилей: 20 лет назад в Португалии перестали наказывать за употребление наркотиков. Одни говорят, что общество в итоге выиграло, и уровень наркомании упал, тогда как другие сомневаются в успехах реформы. Вот несколько типичных комментариев:

https://9gag.com/gag/arM3y5y

Клиники дают им фармацевтически чистые вещества, которые они принимают под наблюдением, а также доступ к программам по отказу от наркотиков.

Цифры снова растут, потому что государство сокращает бюджет и закрывает клиники. Это только показывает, насколько нужны эти программы.

Кроме того, количество больных ВИЧ значительно снизилось.

В результате вы ходите по улицам Лиссабона, а вам предлагают наркотики каждые 10 секунд. Это очень раздражает.

Мы не можем этого сделать в Германии. Наркотики здесь нелегальны. Потому что они запрещены.

«Мы декриминализировали убийства, и теперь меньше людей арестовывают за убийство».

Я думаю, что за 6 месяцев, проведенных в Лиссабоне, я не видел никого, кто не принимал бы наркотики. Но это столица, так что, думаю, это нормально.

Запреты никогда не работают. Люди всегда найдут способ раздобыть вещества, независимо от того, что решит закон.

Не нужно быть гением, чтобы понять, что наркоманы тоже жертвы, а не преступники. Даже если они стали жертвами своего неудачного жизненного выбора.

Лиссабон — единственное место, где кто-либо пытался продать мне наркотики. Ко мне подошел очень подозрительный мужчина:

— Гашиш? Хочешь купить?

— Нет, нет.

— Кокаин?

Я чуть не рассмеялся вслух. Да… Если я не хочу иметь ничего общего с каннабисом, я, конечно, собираюсь употребить кокаин.

С одной стороны, комментаторы правы — силовые методы решения проблемы не работают. Американцы даже ввели войска в Афганистан, чтобы покончить с производством опия, однако из года в год посевные площади мака и производство опия только росли. Проблемы у «фермеров» начались только тогда, когда синтетические наркотики сбили цену на готовый продукт:

https://genby.livejournal.com/922099.html

С другой стороны, можем ли мы уверенно утверждать, что Португалия действительно делает успехи в деле борьбы с наркотиками? Такого рода масштабные эксперименты принято подкреплять не рекламными плакатами, а полноценными исследованиями, которые объективно сравнивают положение дел «до» и «после», учитывая также все значимые сопутствующие факторы.

С момента старта реформы прошло 20 лет. Собраны ли уже данные, которые могут подтвердить успех или неудачу декриминализации?