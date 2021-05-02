 

Профессор из Японии рассказал о правиле 10 секунд для профилактики старения

02.05.2021, 11:14, Разное
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Профессор ортопедической хирургии медицинского факультета Университета Сёва в Японии Хироси Хираидзуми пояснил о правиле 10 секунд для профилактики старения. Для этого необходимо ежедневно выполнять простые упражнения на лестнице.
Даже в молодом возрасте могут начаться трудности с передвижением и боли при длительном бездействии. Это часто проявляется при работе на удалённой основе или в офисе. В этом случае тело теряет пластичность и появляются неприятные ощущения даже при обычной ходьбе, словно ноги и руки заржавели. Господин Хираидзуми объяснил, что это первые признаки старения организма и не следует их игнорировать. Для профилактики достаточно уделять всего 10 секунд двум упражнениям каждый день. Необходимо сначала взяться за перила и поставить ноги так, чтобы передняя часть находилась на ступеньке, а пятки тянулись вниз под весом тела. Зафиксировав такое положение должно появиться ощущение, как растягиваются мышцы ног, включая сухожилия и икры. После этого следует плавно наклоняться вдоль перил пытаясь удержать спину и ноги ровно. В этом случае растягивается поясница, мышцы задней части бедра и спина. При выполнении всех упражнений не следует задерживать дыхание и избегать неприятных болевых ощущений.

Помимо этого Хироси Хираидзуми рассказал, что можно ещё больше увеличить эффективность упражнений, добавив ещё один вид растяжки. Для этого следует поднять одну ногу на две или три ступеньки вверх, а руки положить на согнутое колено. В этом случае главное не заваливаться вперёд и держать спину прямой. После этого нужно начать двигать тазом вперёд и назад, ощущая растяжение в области тазобедренного сустава. Далее необходимо зафиксировать положение на 10 секунд и сделать аналогичный набор упражнений для другой ноги. Этого вполне достаточно для того, чтобы сохранить гибкость суставов и растянуть мышцы, сохраняя таким образом молодость тела.

Источник: inosmi.ru



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