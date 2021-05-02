Употребление рыбы и овощей поможет справиться с мигренью

Медики рассказали, что регулярное употребление рыбы и овощей может помочь избавиться от мигрени. Бороться с данной проблемой можно посредством изменения образа жизни.

От приступов мигрени по всему миру страдают тысячи людей. С регулярными головными болями сталкиваются 25% женщин и 10% мужчин. Считается, что они появляются из-за химических изменений в нервных клетках мозга. Часто мигрени сопровождаются пищеварительными симптомами.

Диетологи заявляют, что в рационе должны присутствовать продукты с содержанием Омега-3, а это вещество содержится в рыбе. Также необходимо употреблять овощи, фрукты, куркуму, имбирь. У некоторых людей приступы мигрени возникают из-за повышения уровня сахара в крови, поэтому нужно ограничивать себя в сладостях и газированных напитках. Лучше заменить эти продукты на курагу, виноград, сливы, финики.

Регулярные головные боли могут свидетельствовать о тяжелых заболеваниях. Не следует игнорировать мигрень, лучше лечить ее под наблюдением врача.

Источник: www.mirror.co.uk