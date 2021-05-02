Названы провоцирующие рак продукты

Медики назвали продукты, которые способны провоцировать рак. В поддержании здоровья организма важное значение имеет еда.

Употребление ряда продуктов вызывает рост и развитие злокачественных новообразований. В зоне риска находятся люди, которые употребляют запрещенную еду в неконтролируемом количестве. Эффективной мерой профилактики рака считается соблюдение правил здорового питания.

Результаты проведенных исследований показали, что риск развития рака увеличивается в 2,5 раза, если присутствует лишний вес. В список запрещенных продуктов входит обработанное мясо, хлеб, алкоголь, попкорн. Опасность представляет рафинированный сахар, копчености, газировка, красное мясо, соленья и маринады, чипсы, консервация, майонез, кетчуп.

Источник: ktv-ray.ru