 

Минздрав: Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в восьми областях, семь регионов – в “красной” зоне

02.05.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения превышен в Днепропетровской (62,8), Донецкой (65,7), Житомирской (62,2), Луганской (63,2), Сумской (65,9), Хмельницкой (72,5), Черкасской (63,1) и Черниговской (65,7) областях.

В “красной” зоне эпидемической опасности, согласно индикаторным показателями Минздрава, находится семь регионов: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. В “желтой” – Киев, а также Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Остальные регионы пребывают в “оранжевой” зоне эпидемической опасности.

Инфографика: moz.gov.ua
Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 2 мая в Украине подтвердили более 2,08 млн случаев коронавирусной инфекции (5094 – за последние сутки), умерло 44 596 пациентов с COVID-19, выздоровело – около 1,67 млн.
Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.04 / Чубаров связал водоснабжение Крыма и будущее крымских татар на оккупированном полуострове

04.02 / Главу оргкомитета Игр в Токио обвинили в сексизме

11.12 / Рабочая группа по Конституции пообещала помочь регионам с реализацией поправок

08.04 / США и Финляндия обсудили ситуацию на границе РФ и Украины

03.08 / В Подмосковье найдено тело пропавшего мальчика-инвалида

21.11 / Sky News – на сделку по брекситу в ЕС смотрят с оптимизмом — несмотря на разногласия

20.03 / Путин запретил иностранцам владеть землей в оккупированном Крыму. Большинство из них – украинцы

29.06 / Песков заявил об отсутствии сигналов об авариях, способных вызвать повышение радиации

25.09 / Собянин сообщил о переводе 30% сотрудников мэрии Москвы на удаленку

22.11 / В Житомире депутат горсовета наехал на полицейского – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика