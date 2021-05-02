Минздрав: Уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 превышен в восьми областях, семь регионов – в “красной” зоне

Уровень в 60 госпитализаций на 100 тыс. населения превышен в Днепропетровской (62,8), Донецкой (65,7), Житомирской (62,2), Луганской (63,2), Сумской (65,9), Хмельницкой (72,5), Черкасской (63,1) и Черниговской (65,7) областях.

В “красной” зоне эпидемической опасности, согласно индикаторным показателями Минздрава, находится семь регионов: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области. В “желтой” – Киев, а также Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская и Черновицкая области. Остальные регионы пребывают в “оранжевой” зоне эпидемической опасности.

Инфографика: moz.gov.ua

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 2 мая в Украине подтвердили более 2,08 млн случаев коронавирусной инфекции (5094 – за последние сутки), умерло 44 596 пациентов с COVID-19, выздоровело – около 1,67 млн.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

—