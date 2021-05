Пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon вернулся на Землю

Экипаж провел шесть месяцев на Международной космической станции.

WATCH LIVE: NASA’s @SpaceX Crew-1 astronauts return to Earth inside the Dragon Resilience after a six-month science mission aboard the @Space_Station. Splashdown off the coast of Florida is targeted for 2:57am ET (06:57 UT). https://t.co/qGjGIYPM52

— NASA (@NASA) May 2, 2021

Приводнение корабля произошло в 2.57 (9.57 по киевскому времени) вблизи побережья штата Флорида в Мексиканском заливе, сообщил сайт NASA .

“Возвращение знаменует собой окончание первой миссии по смене экипажа на Международной космической станции космического корабля Crew Dragon, разработанного в сотрудничестве между NASA и SpaceX”, – отметили в агентстве.

В состав экипажа корабля Crew Dragon (Crew-1) входили астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Хопкинс после возвращения от имени экипажа и семей поблагодарил всех, сообщило NASA в Twitter.

“Удивительно, чего можно достичь, когда люди собираются вместе. Вы все меняете мир. Поздравляю. Как здорово вернуться”, – сказал астронавт.

“On behalf of Crew-1 and our families, we just want to say thank you…It’s amazing what can be accomplished when people come together. Y’all are changing the world. Congratulations. It’s great to be back.” – NASA Astronaut Mike Hopkins (@Astro_illini) pic.twitter.com/6Bxpwp79ly

— NASA (@NASA) May 2, 2021

Запуск Crew Dragon выполнен в рамках коммерческого контракта NASA со SpaceX, осуществившей разработку как космического корабля, так и выведшей его на орбиту ракеты-носителя Falcon 9.

30 мая 2020 года SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9. Ракета успешно вывела на орбиту пилотируемый космический корабль Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. Корабль доставил двух астронавтов NASA, Боба Бенкена и Дуга Херли, на Международную космическую станцию. Тогда люди впервые отправились в космос на транспорте, созданном частной компанией.

Первую регулярную миссию на МКС SpaceX отправила 16 ноября 2020 года. Тогда на станцию также отправились четверо астронавтов. Crew-1 была первой из шести запланированных миссий SpaceX по отправке людей на МКС в рамках действующего контакта c NASA и ее программы Commercial Crew Program, направленной на поддержку коммерческих компаний, занимающихся разработкой космического транспорта.

Crew Dragon – 2 с четырьмя астронавтами на борту 23 апреля стартовал к Международной космической станции. 24 апреля четверо астронавтов завершили переход с пилотируемого корабля компании SpaceX на МКС. В состав экипажа вошли астронавты трех космических агентств: сотрудники NASA, американцы Меган Макартур (командир миссии) и Шейн Кимбро; астронавт Европейского космического агентства (ESA), француз Том Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.