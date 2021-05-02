Пасхальные богослужения прошли в 13 тыс. храмах Украины

“Грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Общественный порядок, безопасность прихожан и соблюдение карантина в Пасхальную ночь обеспечивали более 29 тыс. правоохранителей”, – сказал он.

В ночь на 2 мая пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тыс. церквях Украины.

Яровой отметил, что правоохранители будут нести службу в усиленном режиме до окончания праздничных мероприятий.

Нацполиция Украины прогнозировала, что пасхальные богослужения в этом году посетят более миллиона верующих.

Контекст:2 мая Пасху празднуют христиане восточного обряда.

Православная церковь Украины призывала людей из группы риска по COVID-19 не ходить на Пасху в храмы.

В Украине не вводили дополнительные ограничения на Пасху, но в Минздраве подчеркивали, что граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19.

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