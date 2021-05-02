 

Пасхальные богослужения прошли в 13 тыс. храмах Украины

02.05.2021, 11:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Грубых нарушений правопорядка и карантинных норм во время праздничных служб не зафиксировано. Общественный порядок, безопасность прихожан и соблюдение карантина в Пасхальную ночь обеспечивали более 29 тыс. правоохранителей”, – сказал он.

В ночь на 2 мая пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тыс. церквях Украины.

Яровой отметил, что правоохранители будут нести службу в усиленном режиме до окончания праздничных мероприятий.

Нацполиция Украины прогнозировала, что пасхальные богослужения в этом году посетят более миллиона верующих.

Контекст:2 мая Пасху празднуют христиане восточного обряда.
Православная церковь Украины призывала людей из группы риска по COVID-19 не ходить на Пасху в храмы.
В Украине не вводили дополнительные ограничения на Пасху, но в Минздраве подчеркивали, что граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / Посол Нидерландов сказал, в чем разница между Россией и Украиной

02.01 / “Будет приятным сюрпризом”. В Минсоцполитики Украины сообщили, что в январе повысят пенсию 2,2 млн пенсионеров

28.06 / В Иране произошел мощный взрыв, власти говорят об утечке газа. AP пишет, что взорвался секретный военный объект

17.10 / Создатели нового Чебурашки обойдутся без Гены и замахнутся на мировой уровень

01.05 / “Утопил педаль в пол и врезался в столб”. В центре Киева пьяный водитель Infinity совершил ДТП, погибла 18-летняя девушка

29.09 / Суд рассматривает вопрос о снятии обвинений с Майкла Флинна

17.09 / Sky News – «фарс и позор» — Британия столкнулась с нехваткой тестов на коронавирус

03.03 / В Житомире отравились девять учеников одной из школ. Семеро попали в больницу

10.08 / Москва пообещала ответить на высылку российских дипломатов из Словакии

20.07 / Минобороны объяснило необходимость внезапной проверки боеготовности войск

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика