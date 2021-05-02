Украинский эксперт Чмут: Один удар России отбросит нас на 20 лет назад

В их числе оказался украинский военный эксперт Тарас Чмут. Специалист считает, что первый же удар российской армии отбросит Незалежную в развитии на несколько десятилетий назад.

Чмут в интервью журналистам смоделировал гипотетический ракетный удар России по Украине в первый час после приказа российского военного командования. По мнению эксперта, на украинскую землю сразу же обрушатся от 30 до 40 крылатых ракет “Калибр”. Помимо них будут также задействованы множество авиационных ракет Х-55 и Х-101. Наконец, по сухопутным войскам будет нанесён удар из ракетных комплексов “Искандер”. Аналитик подытожил, что в первые же сутки в Украину прилетят несколько сотен ракет.

Тарас Чмут обратил внимание, что даже если за Киев заступятся западные покровители и Москва не сможет быстро выиграть войну, она сумеет существенно снизить экономический и оборонно-промышленный потенциал Украины. К тому времени, как в конфликт вмешаются, к примеру, – США, Россия нанесёт Незалежной настолько серьёзный урон, что на восстановление экономики и промышленности у государства уйдёт от 10 до 20 лет.

Ранее посол Украины в Японии Сергей Корсунский обнародовал статью о том, как Киев будет защищаться от возможной “российской агрессии”. По словам дипломата, России будет противостоять 200-тысячная армия, которая даст ей достойный отпор.