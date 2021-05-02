 

Отдел МВД открыли на федеральной территории «Сириус»

02.05.2021, 10:32, Новости дня
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На федеральной территории «Сириус» в субботу был открыт отдел МВД России, который поможет наладить эффективную работу по охране порядка и безопасности, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

«Приступившее к работе новое подразделение – отдел МВД РФ по федеральной территории «Сириус» – образовано в соответствии с приказом министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. В течение последних нескольких месяцев проводился отбор и комплектование сотрудников отдела. В нем будут нести службу представители всех подразделений, необходимых для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на обслуживаемой территории», – цитирует сообщение ТАСС.

Начальником ОМВД РФ по федеральной территории «Сириус» был назначен подполковник полиции Алексей Илюшкин. Уточняется, что перед руководством и сотрудниками стоит задача в ближайшее время сплотить коллектив и наладить эффективную работу по охране порядка и безопасности. Также в пятницу руководители подразделений проверили соответствие внешнего вида полицейских уставным требованиям, наличие удостоверений и жетонов, также была дана оценка состоянию служебного транспорта.

Ранее сообщалось, что участники III саммита молодых ученых и инженеров, который прошел в научно-технологическом университете «Сириус», пришли к выводу, что медицинский кластер федеральной территории «Сириус» станет идеальной инновационной средой для улучшения здоровья граждан.  



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