США решили поддержать работу «независимых» СМИ в Таджикистане

США намерены выделить средства на программу поддержки «независимых» СМИ, которые ведут свою деятельность в Таджикистане, говорится в проекте американского Госдепа.

Как объяснили в американском ведомстве, из-за снижения уровня дохода традиционных СМИ многие таджикские журналисты вынуждены переходить на платформы Instagram, Twitter, Facebook и YouTube. Однако многие из представителей сферы СМИ не знают, как производить качественный контент на новых площадках, информирует RT.

В связи с этим в Госдепе считают необходимым предоставить журналистам Таджикистана возможность использовать необходимый такого рода продукт для более эффективной работы в Сети.

«Цель проекта – расширить возможности независимых блогеров и инфлюенсеров в соцсетях по эффективному производству контента, способного конкурировать с ложной информацией, пропагандой и экстремистским контентом», – уточняется в документе. Также там говорится о необходимости реализации других инициатив.

Так, первая программа предполагает увеличение доли антиэкстремистского контента в традиционных и социальных медиа Таджикистана «путем набора людей с умеренными взглядами, которые будут его производить и распространять».

Вторая направлена на повышение уровня «инклюзивности для всех членов общества республики, в особенности для граждан из недостаточно представленных групп населения».

Размер одного гранта для подрядчиков, вовлеченных в работу над проектами, может варьироваться от 10 тыс. до 50 тыс. долларов.

Напомним, что 28 апреля между Киргизией и Таджикистаном случился новый виток обострения конфликта. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».

В пятницу Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.

Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.