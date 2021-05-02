Диетолог Мойсенко рассказала, от каких блюд нужно отказаться при выходе из поста

Диетолог Римма Мойсенко назвала продукты, которые лучше не употреблять в пищу при выходе из поста. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо соблюдать определенные правила.

Во время Великого поста люди ограничивали себя в белковых продуктах животного происхождения, следовательно, в организме вырабатывалось меньше ферментов, необходимых для переваривания. Перестройка рациона должна происходить плавно. Белок в полости рта важно тщательно пережевывать, нельзя запивать еду водой, но пить в обязательном порядке необходимо примерно за полчаса до трапезы.

Мясо нужно дополнять овощами, причем преобладать должны именно салаты. Лучше начинать с блюд, приготовленных на пару. Если человек сразу захочет съесть шашлык, то необходимо выбрать кусок без пережаренных краев.

В первое время после завершения поста не нужно употреблять жирные и жареные продукты, а также копчености. В особенности внимательными необходимо быть тем, кто имеет болезни ЖКТ. В рационе не должно присутствовать много соли и специй.

Источник: radiosputnik.ria.ru