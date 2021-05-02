Газировка и пропуск завтрака могут навредить здоровью желудка

Медики рассказали о том, что может навредить здоровью желудка. По их словам, необходимо не пропускать завтрак, поскольку этот прием пищи является очень важным. К тому же нужно отказаться от употребления газировки.

Многие люди едят три раза в день, но делают это нерегулярно. Они завтракают, но пропускают обед, а потом плотно ужинают. Все это отрицательно сказывается на здоровье организма. Когда присутствует чувство голода, белок и желудочная кислота не нейтрализуются поступающей едой, поэтому их концентрация остается довольно высокой.

Важно избегать эмоционального стресса. Когда человек постоянно находится в состоянии тревоги, то оказывается негативное воздействие на лимбическую систему, а потом на вегетативную нервную систему. В результате провоцируется дисфункция ЖКТ.

Слишком быстрое поглощение еды также негативно влияет на желудок, в перспективе это приводит к развитию хронических патологий. Еще одним правилом является не употреблять молоко натощак. Многие привыкли пить его перед сном, но данная привычка также является плохой.

Следует исключить из рациона газированные напитки, поскольку газы провоцируют вздутие живота, к тому же они содержат множество калорий и вредных добавок.

Врачи советуют перестать употреблять слишком твердую пищу, поскольку она плохо переваривается. Во время ужина важно не переедать, так как это отрицательно сказывается на качестве ночного сна. Если много есть на ночь, то слизистая оболочка раздражается, поэтому происходит чрезмерная секреция желудочного сока.

Источник: inosmi.ru