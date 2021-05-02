 

“На одной волне с подростками”: Константин Меладзе объяснил популярность Моргенштерна

02.05.2021, 10:20, Разное
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Популярный продюсер и автор песен Константин Меладзе в ходе интервью объяснил растущую популярность рэпера Моргенштерна. По его словам, артист прекрасно чувствует подростков, находится с ними на одной волне.
Многие звезды отечественного шоу-бизнеса плохо относятся к тому, чем занимается Моргенштерн. Некоторые считают, что его творчество отрицательно воздействует на молодое поколение. Продюсер Константин Меладзе придерживается иного мнения. По его словам, артист буквально чувствует подростков.

Меладзе пытался развивать молодежные проекты, но для него сейчас эта работа является довольно трудной. Музыку для представителей молодого поколения должен писать ровесник. Молодежь сразу же распознает обман, Моргенштерн близок подросткам, так как говорит с ними на одном языке.

Константин Меладзе старается не пропускать все новые тенденции. Ему импонируют многие современные музыканты, но не блогеры. В особенности продюсер выделяет Ивана Дорна, Монатика, Билли Айлиш.

Источник: www.starhit.ru



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