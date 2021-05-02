 

В пяти областях Украины за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

02.05.2021, 10:16, Новости дня
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За сутки 1 мая в пяти областях Украины – Луганской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Тернопольской и Хмельницкой – не проводилась вакцинация от коронавируса.

“754 926 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили одну дозу  754 924 человека, завершили вакцинацию (получили две дозы) 290 человек (из них два человека получили одну дозу за рубежом)”, – уточнил министр.

Прививки проводились 36 мобильными бригадами по иммунизации и 61 пунктом прививки. По состоянию на 1 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 507 901 человек.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/919361118606884

По данным системы мониторинга вакцинации Совета национальной безопасности и обороны, 1 мая введено 1840 доз вакцины AstraZeneca, 557 доз вакцины Sinovac Biotech и 234 дозы Pfizer.

30 апреля в Украине сделали 49 985 прививок от коронавирусной инфекции.

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз).
13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз).
18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech (получили 117 тыс. доз).
С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio (было 367,2 тыс. доз).
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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