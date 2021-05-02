 

Боррель осудил решение России запретить въезд восьми гражданам стран ЕС

02.05.2021, 10:16, Новости дня
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“Это решение, прямо направленное против Европейского Союза и его государств-членов, неприемлемо, лишено каких-либо юридических оснований и необоснованно”, – cказано в заявлении.

По мнению Борреля, решение властей РФ подчеркивает, что Россия избрала путь конфронтации вместо налаживания отношений с ЕС.

Россия запретила въезд в страну восьми гражданам стран Европейского союза в ответ на введенные 2-го и 22 марта санкции ЕС в отношении шести российских граждан.

В санкционный список попали: глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина (ФРГ) Йорг Раупах, глава Нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш, директор Центра госязыка Латвии Марис Балтиньш, член делегации Франции в Парламентской ассамблее Совета Европы Жак Мэр, глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт, глава языкового департамента Эстонии Ильмар Томуск и замглавы Еврокомиссии по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова.

Контекст:2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, под ограничения ЕС попали генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Нацгвардией РФ Виктор Золотов. Попавшим под санкции российским чиновникам запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза заморожены.
22 марта ЕС ввел санкции в отношении 11 лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими. Под европейские ограничения за преследование ЛГБТ и политических оппонентов попали два россиянина. Среди них – командир спецотряда “Терек”, заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет “неофициальным телохранителем” главы кавказской республики Рамзана Кадырова. Также под санкции попал начальник управления МВД Чечни в городе Аргуне Аюб Катаев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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