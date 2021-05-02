 

Около 60% спортсменов будут вакцинированы от COVID-19 перед Олимпиадой в Токио

02.05.2021, 10:16, Новости дня
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Отмечается, что более половины из 200 стран-участниц и регионов, чьи атлеты приедут в Токио, уведомили Международный олимпийский комитет (МОК), что планируют вакцинацию спортсменов перед поездкой в Японию. Их число может увеличиться, добавило издание.  

Оргкомитет Олимпиады 2020 рекомендует спортсменам пройти вакцинацию против коронавируса, но это условие не является обязательным для участия в Играх.

Контекст:Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они состоятся с 23 июля по 8 августа.
Правительство Японии решило не допускать иностранных зрителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио из-за пандемии, решение об этом было принято 9 марта.
С решением японских властей согласились Международный олимпийский комитет и Международный паралимпийский комитет. Организаторы Игр пообещали вернуть деньги за уже приобретенные иностранцами билеты на соревнования.
28 апреля МОК опубликовал правила безопасности, которых должны придерживаться участники Олимпиады в Токио. В частности, все участники Игр должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус перед вылетом в Японию. Спортсмены и все, кто будут с ними контактировать, ежедневно будут сдавать тесты на коронавирусную инфекцию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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