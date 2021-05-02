Володин поздравил верующих с Пасхой

Великий православный праздник наполняет сердца людей добром и надеждой, пробуждает лучшие чувства, укрепляет веру и силы, говорится в поздравлении.

“Желаю всем пасхальной радости и счастья, здоровья и благоденствия», – передает слова спикера пресс-служба Государственной Думы.

Светлое Христово Воскресение – один из самых главных православных праздник. Его дата исчисляется с помощью лунно-солнечного календаря.

Пасхальные богослужения проходят во всех храмах. Церемонию в Храме Христа Спасителя в Москве посетил президент Владимир Путин.