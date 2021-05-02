Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы двух стран

Киргизия и Таджикистан договорились активизировать описание границы двух стран, сообщили в пресс-службе киргизского кабмина.

Как сообщается, в Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации государственной границы между государствами, в ходе которого состоялся «обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе», передает РИА «Новости».

«Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы», – сообщил представитель пресс-службы.

Отмечается, что по итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол.

Кроме того, по данным киргизского кабмина, главы делегаций «выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе».

В пятницу Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.

Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.

Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».