 

Бишкек и Душанбе договорились активизировать описание границы двух стран

02.05.2021, 9:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Киргизия и Таджикистан договорились активизировать описание границы двух стран, сообщили в пресс-службе киргизского кабмина.

Как сообщается, в Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации государственной границы между государствами, в ходе которого состоялся «обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе», передает РИА «Новости».

«Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы», – сообщил представитель пресс-службы.

Отмечается, что по итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол.

Кроме того, по данным киргизского кабмина, главы делегаций «выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе».

В пятницу Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.

Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.

Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.07 / Разработана новая рецептура инсулина

01.09 / Министр иностранных дел Эстонии: Лукашенко должен быть в западном санкционном списке

31.12 / Байден сменит своих охранников из-за их симпатий к Трампу – The Washington Post

23.01 / Радикалы напали на обвиняемого в госизмене украинского журналиста

22.01 / Денисова рассказала, по какому маршруту планируют вернуть украинских пленных

14.01 / Зять Медведчука возглавил крупнейшую электросетевую компанию России

08.09 / Турецкая артиллерия обстреляла территорию Сирии

11.04 / Качество солнечных батарей помогли улучшить человеческие волосы

20.11 / Пашинян назначил нового министра обороны Армении

20.02 / Создатели «ЭпиВакКороны» рассказали о ее эффективности против разных штаммов COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика