В Роспотребнадзоре назвали условие для завершения пандемии COVID

Достичь нулевых показателей по заболеваемости коронавирусом в РФ удастся, когда сформируется имунная прослойка, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, призвав россиян вакцинироваться.

«Тем, кто еще не вакцинировался от коронавируса, самое время сделать это сейчас. Для улучшения эпидситуации необходимо, чтобы популяционный иммунитет составлял не менее 60-70%», – цитирует передает РИА «Новости» Пшеничную.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый десятый совершеннолетний житель России вакцинировался от коронавирусной инфекции.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в РФ в январе. Россиянам доступны три вакцины: «Спутник V», разработанный в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, «ЭпиВакКорона», созданная в новосибирском центре «Вектор», и «КовиВак» от Центра имени Чумакова РАН.