 

Ученые обнаружили связь между группой крови человека и склонностью к алкоголизму

02.05.2021, 9:26, Разное
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Учёные из США обнаружили прямую связь между группой крови человека и его склонностью к алкоголизму. Больше всех подвержены этому недугу люди, у которых II группа.
Исследователи провели тестирование на добровольцах из США и Японии. Изучалась возможность организма перерабатывать алкоголь и степень его воздействия на организм, включая возможность развития хронического злоупотребления спиртными напитками. Оказалось, что люди со II группой крови больше остальных подвержены негативному влиянию. Остальные не сильно отличаются друг от друга за исключением I группы. Люди с такой кровью меньше всего подвержены алкогольной зависимости, и их организм лучше других справляется с вредным воздействием, помогая выводить опасные вещества.

Изучая причины обнаруженной связи учёные пришли к выводу, что виновата работа надпочечников. Она отличается у людей с разной группой крови. В некоторых случаях их работа нарушается из-за алкоголя, и организм испытывает дефицит глюкозы. Именно из-за этого мозг пытается найти альтернативу и появляется зависимость от горячительных напитков.

Источник: iz.ru



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