 

С 1 августа в России запретят владеть иностранной валютой

02.05.2021, 9:23, Разное
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Госдума приняла в третьем чтении законопроект «О защите экономических интересов России».

Депутаты предложили ответить на «гегемонию доллара» укреплением национальной валюты. Для этого в документе предусматривается введение запрета на покупку, продажу и владение иностранной валютой на территории Российской Федерации.

Закон предписывает всем гражданам, владеющим иностранной валютой до 1 августа явиться в специальные пункты приема «иновала» и сдать все имеющиеся средства по фиксированной цене. Так, например, стоимость одного доллара США составит 10 рублей, евро – 12, юань 1 к 1, швейцарский франк — 11.5 рублей. У всех граждан, не уложившихся в отведенный срок, средства будут изъяты, а они сами подвергнуты уголовному преследованию на сроки от 3 до 5 лет.

Финансовые эксперты считают, что подобная мера поможет некоторое время поддержать «на плаву» российскую экономику, а в долгосрочной перспективе избежать самых серьезных последствий стремительного обрушения экономики в условиях приближающегося кризиса.

– Многим сейчас очевидно, что наши западные партнеры при помощи своих союзников на территории Восточной Европы, хотят установить полный контроль над нашей экономикой через наполнение её своими деньгами, якобы являющимися более надежными, чем рубль. Этого допустить нельзя, – рассказал заместитель главы счетной палаты Николай Беляев.

Также в Госдуме уже подготавливается закон о признании граждан, обладающих и проводящих транзакции в криптовалюте пособниками терроризма.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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