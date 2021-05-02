 

Зеленский в пасхальном поздравлении говорил об украинских медиках и военных

02.05.2021, 9:22, Новости дня
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“Дорогие украинцы, от всей души поздравляю всех, кто отмечает в эти дне светлое Воскресение Христово. Это великий праздник, который символизирует победу жизни над смертью. А мы с вами живем в такое время, когда ради этой победы мы отмечаем Пасху дома. Однако в этом для нас нет ничего страшного, грустного и тем более греховного”, – сказал глава государства.

Зеленский сказал, что часть украинцев в этот день не сможет быть со своими родными – военные на Донбассе защищают Украину, а медики проведут праздничный день на дежурстве в больницах.

“Праздновать Пасху дома для нас также радостно, ведь рядом наши любимые, наши дети, внуки, наши родители, самые близкие и родные люди”, – отметил президент.

Он пожелал украинцам хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной паски.

“Пусть Пасха принесет вашим семьям большое согласие, достаток. Пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир”, – заявил глава государства.

ВИДЕОВидео: Офіс президента України / YouTube
Контекст:2 мая Пасху празднуют христиане восточного обряда.
Православная церковь Украины призывала людей из группы риска по COVID-19 не ходить на Пасху в храмы.
В Украине не вводили дополнительные ограничения на Пасху, но в Минздраве подчеркивали, что граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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