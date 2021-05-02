Верховный суд отменил протокол ЦИК о победе Вирастюка на довыборах в 87-м округе – “Опора”

Большая палата частично удовлетворила апелляционную жалобу кандидата от партии “За майбутнє” Александра Шевченко на решение Верховного Суда от 28 апреля по делу №9901/ 114/21. В нем Шевченко не согласился с протоколом ЦИК о победе Вирастюка и обжаловал документ.

“28 апреля Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда принял постановление, которым в удовлетворении иска кандидата Шевченко по делу №9901/ 114/21 отказал полностью. Апелляцию Шевченко на указанное решение рассмотрела уже Большая палата Верховного Суда. Учитывая то, что сроки рассмотрения избирательных споров является сокращеннымы (всего 2 дня на рассмотрение), поэтому рассмотрение таких дел не откладывается на выходные и праздничные дни”, – уточнили в “Опоре”.

По ее данным, Большая палата пришла к выводу, что решение Верховного суда подлежит отмене, а апелляционная жалоба кандидата Шевченко – удовлетворению.

“Решение мотивировано среди прочего тем, что при установлении результатов голосования в округе №87 ЦИК не была обеспечена проверкау всех нарушений, которые были допущены и на которые ссылались участники избирательного процесса”, – сообщила Гражданская сеть.

Контекст:28 марта промежуточные выборы в Верховную Раду состоялись в двух округах – №50 в Донецкой области и №87 в Ивано-Франковской. Голосование проходило в связи с тем, что избранные в этих округах народные депутаты – внефракционный Руслан Требушкин и нардеп от “Слуги народа” Зиновий Андрийович – сложили мандаты. Андрийович выиграл выборы мэра Надворной Ивано-Франковской области, Требушкин – выборы мэра Покровска Донецкой области.

Явка в округе №87 составила, по данным Центризбиркома, 35,05%.

30 марта целый день подсчет голосов в округе не велся, состав ОИК изменили. Подсчет возобновился вечером 31 марта. 1 апреля полиция взяла под охрану объекты в избирательном округе №87.

По данным “Опоры”, на довыборах в Верховную Раду в округе №87 выявлены расхождения в данных на пяти участках. В частности, данные протоколов участковых избирательных комиссий и повторного подсчета голосов не совпадают только в количестве бюллетеней в поддержку кандидата Шевченко, но соответствуют друг другу по количеству неиспользованных и выданных бюллетеней, подписей в списках избирателей, голосов в поддержку других кандидатов, подчеркивается в заявлении организации. Всего в округе 117 участков.

Полиция открыла 17 уголовных производств по итогам выборов в округе №87, шесть из них – по фактам похищения избирательных бюллетеней шести участковых избирательных комиссий.

ЦИК на заседании 5 апреля принял для дальнейшей обработки протокол с мокрой печатью ОИК об итогах голосования в одномандатном округе №87.

12 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным итоговый протокол ОИК о результатах голосования на довыборах в Верховную Раду в 87-м округе. В “Опоре” рассказали, что решение суда не меняет ничего. Старший советник по правовым вопросам общественной сети Ольга Коцюруба отмечала, что ранее суды признали недействительными результаты выборов на пяти участках округа, поэтому нужно было составить уточняющий прокол.

12 апреля ЦИК обязал ОИК №87 составить уточненный протокол об итогах голосования.

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