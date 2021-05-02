Кабмин призвал набсовет НАК “Нафтогаз України” продолжить работу до завершения конкурса на должности новых членов

“Правительство надеялось, что наблюдательный совет “Нафтогазу”, в продолжение лучших практик корпоративного управления, примет позицию относительно дальнейшего выполнения своих обязанностей. Это обеспечит качественное, независимое и устойчивое управление крупнейшей государственной компанией НАК “Нафтогаз України””, – подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Кабмин “остается преданным реформе корпоративного управления по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития, которая призвана улучшить управление предприятиями госсектора”.

Контекст:Как сообщал департамент интегрированных коммуникаций НАК “Нафтогаз України”, все члены набсовета компании, которые присутствовали во время внеочередного заседания 30 апреля, подают заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Согласно корпоративным процедурам, прекращение полномочий вступит в силу 14 мая 2021 года.

28 апреля стало известно, что Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу”, на его место назначили Юрия Витренко, срок его полномочий – один год.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет “Нафтогазу”. Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Коболев заявил, что заявления не писал, а об увольнении “узнал из новостей”. Он намерен обжаловать свое увольнение из “Нафтогазу”.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров “Нафтогазу” работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В “Нафтогазі України” назвали решения Кабмина “юридической манипуляцией” и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

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