 

Губернатор Санкт-Петербурга подарил велосипед мальчику, доложившему об участии родителей в митинге в поддержку Навального

02.05.2021, 8:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осуществил детскую мечту 12-летнего Владислава.

Он подарил мальчику велосипед в качестве благодарности за сообщение в правоохранительные органы об участии своих родителей в несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального.

– Очень приятно, когда юные граждане проявляют сознательность и сообщают о правонарушителях, даже если это их родители. Это тот случай, когда дети умнее взрослых. Именно такая молодёжь и даёт нам надежду на светлое будущее. Важно помнить и понимать, что есть две главные вещи в жизни: Петербург и Россия. Поэтому я дарю Владиславу велосипед, чтобы он занимался спортом, а не ходил на митинги, а с родителями мы разберёмся отдельно, – сказал Беглов.

Губернатор также пригласил участвовать юношу в конкурсе «Большая перемена» и подарил ему путёвку в Артек. Родители Владислава приговорены к 48 часам общественных работ.

– Я хочу выразить слова благодарности Александру Дмитриевичу. Я долго просил родителей купить мне велосипед, а они отправляли деньги со своей зарплаты ФБК. Теперь передо мной открываются новые возможности, – прокомментировал радостное для него событие мальчик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.01 / Анна Калашникова похвасталась отдыхом в Дубае, оплаченным женихом-миллиардером

10.01 / Подводные структуры, имеющие правильные геометрические формы, возле североамериканского континента

03.01 / Мнение: Надежность Суперджета и про Ту-334 и Ан-148

09.04 / Мнение: О новом разводе мошенников: пройти квест до конца

07.01 / Назван способ вычислить мужскую и женскую ложь

21.11 / Популярная специя оказалась эффективна против ОРВИ и рака

18.12 / В Москве мигрант протаранил машину скорой помощи

02.11 / Названы популярные диеты, которых придерживаются звезды

11.11 / Мнение: Многогранная стерва

05.10 / Мнение: О национальной гордости из г***на и палок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика