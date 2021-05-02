Губернатор Санкт-Петербурга подарил велосипед мальчику, доложившему об участии родителей в митинге в поддержку Навального

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов осуществил детскую мечту 12-летнего Владислава.

Он подарил мальчику велосипед в качестве благодарности за сообщение в правоохранительные органы об участии своих родителей в несанкционированной акции протеста в поддержку Алексея Навального.

– Очень приятно, когда юные граждане проявляют сознательность и сообщают о правонарушителях, даже если это их родители. Это тот случай, когда дети умнее взрослых. Именно такая молодёжь и даёт нам надежду на светлое будущее. Важно помнить и понимать, что есть две главные вещи в жизни: Петербург и Россия. Поэтому я дарю Владиславу велосипед, чтобы он занимался спортом, а не ходил на митинги, а с родителями мы разберёмся отдельно, – сказал Беглов.

Губернатор также пригласил участвовать юношу в конкурсе «Большая перемена» и подарил ему путёвку в Артек. Родители Владислава приговорены к 48 часам общественных работ.

– Я хочу выразить слова благодарности Александру Дмитриевичу. Я долго просил родителей купить мне велосипед, а они отправляли деньги со своей зарплаты ФБК. Теперь передо мной открываются новые возможности, – прокомментировал радостное для него событие мальчик.

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