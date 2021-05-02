Житель Обнинска решил подать в суд на Мясникова

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02.05.2021, 8:44, Новости дня
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В городе Обнинск Калужской области мужчина готовит иск в суд к врачу и телеведущему Александру Мясникову о возмещении материального вреда.

Как отметил житель Обнинска, в одном из эфиров телеведущий рассуждал о вреде бытовой техники: микроволновок, электрических чайников и фенов. «На этой неделе прихожу домой и узнаю, что бабушка выбросила фен жены, электрочайник и микроволновку. Поначалу решил, что у бабушки что-то с головой случилось, но она объяснила, что сегодня утром посмотрела телепередачу, в которой ее любимец доктор Мясников рассуждал о возможном вреде бытовых приборов. После этого бабушка отнесла опасные фен и чайник на помойку», – рассказал россиянин, информирует портал Obninsk.name.

Мужчина назвал происходящее безобразием и заявил, что «не успели отмахаться от всяких телефонных мошенников, и тут удар под дых от центрального телевидения»

Как отмечает портал со ссылкой на адвоката мужчины, иск могут удовлетворить.

Ранее Мясников эфире телеканала «Россия 1» порассуждал на тему возможного влияния бытовой техники на здоровье. Врач напомнил, что ранее от микроволновок исходило вредное излучение, однако сейчас этого не происходит, передает РИА «Новости».

«Я не удивлюсь, что потом окажется, что микроволновые печи что-то там делают. Думаю, что нет», – сообщил Мясников.

Как отметил медик, нельзя точно сказать, что электрический чайник не оказывает воздействие на воду. По его мнению, это может выясниться в будущем с развитием науки. Также он упомянул исследование, опровергающее связь использования фена и рака груди.



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