Названо число погибших в конфликте с Таджикистаном жителей Киргизии

Число жителей Киргизии, погибших в результате вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 178, сообщили в минздраве республики.

«Общее количество пострадавших на утро 2 мая составляет 178 человек, 34 человека погибли», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В пятницу Киргизия и Таджикистан условились отвести войска от линии государственной границы. Президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора выразили уверенность в скорейшем урегулировании сложившейся ситуации.

Москва поприветствовала достигнутые в ночь на 30 апреля договоренности между сторонами и призвала не допустить повторения инцидентов на границе. В Кремле заявили, что президент Владимир Путин готов стать посредником в разрешении конфликта Киргизии и Таджикистана.

Между тем в субботу Киргизия заявила об обстреле со стороны Таджикистана.

Напомним, новый виток обострения конфликта между Киргизией и Таджикистаном случился 28 апреля. Стычка между гражданами двух республик произошла из-за участка водораспределительного пункта «Головной».