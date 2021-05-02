Боевики на Донбассе 1 мая 12 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

“У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 82-го калибра. Трижды враг открывал огонь в сторону позиций наших защитников недалеко от населенного пункта Южное, применив минометы 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Песков противник дважды совершил обстрел из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия”, – отметили в посте.

Недалеко от Новгородского боевики дважды открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. У Водяного вооруженные формирования РФ применили подствольные гранатометы, а в пригороде Талаковки – гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

“Вблизи Майорска был замечен вражеский беспилотник с пересечением линии разграничения, а в районе населенного пункта Водяное, применив беспилотный летательный аппарат, российско-оккупационные войска сбросили осколочные гранаты ВОГ-17 на позиции украинских военных”, – сообщили в штабе.

Один военнослужащий из состава ООС получил ранения. Военного доставили в больницу, состояние его здоровья раненого удовлетворительное.

По состоянию на 7.00 2 мая нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/300660208311132/

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В течение 2021 года погибло более 30 украинских военных.

—