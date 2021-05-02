 

За сутки в Украине выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19

02.05.2021, 8:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По информации министра, за сутки умерло 160 пациентов с COVID-19, выздоровело 5784 человек, госпитализировано 3199.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 083 180 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 44 596 смертей, 1 676 265 человек выздоровели.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях”, – сообщил министр.

За сутки в стране провели в общей сложности  43 405 тестирований на коронавирус, из них 21 609 – методом ПЦР, 3878 – ИФА, и 17 918 – экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/919361118606884

Контекст:В последние дни в Украине стал уменьшаться суточный прирост  инфицированных. 30 апреля в Украине подтвердили 8 549 новых случая COVID-19.
В июне этого года в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19. Такой прогноз дал Степанов 30 апреля.
“Мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне 2021-го, через три-четыре недели после майских праздников. К какому количеству мы можем прийти – это будет зависеть от того, какой будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху”, – сказал министр.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.09 / Шнуров посчитал приговор Ефремову чересчур жестоким

04.03 / Жительница Одессы назвала украинский язык «говяжьим»

22.09 / Первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию завершила карьеру

23.12 / Парламент Грузии не будет однопартийным

04.12 / Байден отказался наказывать Китай за пандемию коронавируса

13.11 / Лавров потребовал разрешить полеты над базами США в случае их выхода из ДОН

12.03 / СМИ: Украинские железные дороги потеряли полмиллиарда гривен из-за друга Саакашвили

04.09 / Лукашенко не будет в санкционном списке Евросоюза

14.04 / Обнародованы снимки тестового купе новой версии Porsche 911

13.02 / Сенат оправдал Трампа на процессе по импичменту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика