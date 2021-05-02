За сутки в Украине выявили более 5 тыс. новых случаев COVID-19

По информации министра, за сутки умерло 160 пациентов с COVID-19, выздоровело 5784 человек, госпитализировано 3199.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили 2 083 180 случаев коронавирусной инфекции, зафиксировано 44 596 смертей, 1 676 265 человек выздоровели.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (804), Донецкой (418), Харьковской (344), Одесской (296) и Черкасской (273) областях”, – сообщил министр.

За сутки в стране провели в общей сложности 43 405 тестирований на коронавирус, из них 21 609 – методом ПЦР, 3878 – ИФА, и 17 918 – экспресс-тестами на антиген SARS-CoV-2.

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Контекст:В последние дни в Украине стал уменьшаться суточный прирост инфицированных. 30 апреля в Украине подтвердили 8 549 новых случая COVID-19.

В июне этого года в Украине ожидается новая вспышка заболеваемости коронавирусом COVID-19. Такой прогноз дал Степанов 30 апреля.

“Мы ожидаем некоторый рост количества заболевших где-то в июне 2021-го, через три-четыре недели после майских праздников. К какому количеству мы можем прийти – это будет зависеть от того, какой будет мобильность населения, как люди будут перемещаться, как люди будут праздновать Пасху”, – сказал министр.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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