Предсказания Сталина о будущем России сбываются

Многие любители истории уверены: немалое влияние на вождя оказали оккультные идеи.

Какие только удивительные личности ни стояли на службе у политического лидера: астрологи, целители, экстрасенсы, колдуны. Особенно Иосиф Сталин прислушивался к советам «Нострадамуса разведки» графа Вронского и Вольфа Мессинга.

Иосиф Сталин – фигура столь же известная, сколь и спорная. Как позже напишут его современники, на окружающих он производил завораживающее, магическое воздействие. Конспирологи расследуют феномен его культа личности, «магии Сталина» и всей советской символики.

Переосмыслению подвергают в том числе сказанное политиком, сплетая его фразы с предсказаниями Мессинга и графа Вронского.

В дневниках знаменитой революционерки Александры Коллонтай сохранились записи о личной встрече с И. В. Сталиным. Позднее их напечатает историк М. И. Труш, и «пророчества» вождя разберут на цитаты.

«Многие дела нашего народа, нашей партии будут оплеваны. И за рубежом, и в нашей стране. Сионизм будет жестоко мстить за наши успехи и достижения, всеми силами постарается уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не могла подняться. Сила наша скрыта в дружбе народов, но здесь мы еще не все сделали», − цитируют Сталина биографы.

Далее, согласно дневниковым записям, Сталин «предупреждал о появлении в странах вождей-пигмеев» и «предателей внутри наций». Будущее страны пойдет сложными путями с крутыми поворотами, обострятся противоречия с Западом.

Как бы ни развивались события, вождь видел особую цель у русского народа, подчеркивал его силу.

«У русского народа ясный ум, великая смелость, особенно в опасные времена, и стойкий характер. Поэтому ему тяжелее, чем многим другим нациям. Но русский народ неисчерпаем, мечтателен, предан цели. Поэтому на него можно полагаться в любые невзгоды», − говорил Сталин.