Очевидцы рассказали о встрече с «инопланетным существом»

Жители города Санта-Крус (Боливия) рассказали о своей встрече с загадочным криптидом, который, по их словам, прогуливался по улицам города, сообщает издание «Radio Mitre».

Местные жители дали необычное описание этому существу, с появлением которого происходили не менее загадочные вещи, достойные внимания уфологов.

Так, например, перед самым появлением пришельца, в небе послышались раскаты грома, затем жители увидели яркий ореол света и три ярких объекта. После этого взорам очевидцев предстало само существо, у которого виднелись по три пальца на каждой руке и огромные выразительные глаза, однако многие решили, что это существо, судя по поведению, было слепым. Возможно, дневной свет для криптида был слишком ярким.

Горожане уверены, что инопланетное существо – это легендарная чупакабра, которую очень часто встречают местные жители и от которой часто несут убытки фермеры. Очевидцы рассказывают, что «чупакабра» расхаживала по улицам Санта-Крус, а затем неожиданно исчезла.

Некоторые исследователи считают, что криптиды, подобные чупакабре, появляются в нашем мире из параллельных измерений, и туда же уходят. Данный случай лишь добавляет загадок относительно появления чупакабары.

Возможно, это существо прибыло вместе с представителями инопланетных цивилизаций, которые отправили криптида на Землю так же, как люди выпускают своих питомцев прогуляться на свежем воздухе или поохотиться на местных животных.

В общем, у исследователей паранормальных явлений стало еще больше загадок.