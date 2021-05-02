 

Юрист рассказал о наказании за выброшенный не на помойку мусор

02.05.2021, 7:50, Новости дня
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Юрист Александр Татаринов рассказал, как можно наказать людей, которые выбрасывают мусор на улице или в подъезде, а не на помойку.

Татаринов указал, что бытовые отходы, пока «мы не донесли мешок с мусором до контейнера», являются «нашей собственностью», за которую приходится отвечать. Только в мусорном контейнере отходы становятся «сферой ответственности оператора по вывозу ТБО». А вот «если кто-то выбросил пакет с отходами возле подъезда или вовсе из окна, то ему придется заплатить штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей». Юрист подчеркнул, что «это касается любого мусора, любого объема, от окурка до «картофельного» мешка с отходами», пишет «Российская газета».

Как отметил Татаринов, чтобы привлечь к административной ответственности за такой проступок, можно обратиться к участковому, он составит акт и нарушителю выпишут штраф. Если есть видеокамеры или свидетели, то установить виновного достаточно просто. Однако и без них это возможно – «в пакете с мусором могут быть, например, школьные тетради с фамилией ученика, квитанции с данными владельца, газеты, конверты с адресом».

«По характеру мусора можно определить, кому он принадлежит, мужчине или женщине. Сузить зону поисков может то, где именно его нашли, на каком этаже. Если мешок с мусором приземлился на козырьке, например, десятого этажа, а вверху еще шесть, то можно предположить, из какой из шести квартир он прилетел», – сообщил юрист.

Однако, «надо смотреть правде в глаза – за малозначительностью совершенного, далеко не каждый участковый станет дотошно расследовать «свинское дело». Однако «если в доме постоянно кто-то гадит, то, чтобы найти и разоблачить «рецидивиста», участкового все-таки стоит убедить». При этом если на нарушении поймают повторно – выпишут двойной штраф, сказал Татаринов.



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