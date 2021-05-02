В казино в США устроили стрельбу

В результате стрельбы в казино рядом с городом Грин-Бей (Висконсин, США) не менее семи человек получили ранения, сообщают СМИ.

Подозреваемый задержан. Стрельба произошла в казино «Онейда», которое сообщило, что «все заведения будут закрыты до дальнейшего распоряжения». Полиция осматривает здание, передает ТАСС со ссылкой на CBS.

Напомним, глава американского государства Джо Байден заявил, что ситуация с контролем над оружием в США стала «национальным позором».