 

В Крыму заявили о существенном пополнении водохранилищ

02.05.2021, 7:50, Новости дня
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В связи с благоприятно сложившейся синоптической обстановкой притоки воды в крымских водохранилищах за апрель были существенными, суммарный объем увеличился на 24 млн кубометров, сообщили крымские гидрологи.

«К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,8 млн кубометров, что на 24,4 млн кубометров больше, чем месяц назад», – говорится в сообщении крымского гидрометцентра по итогам наблюдений за реками в апреле. Отмечается, что общий запас воды остается меньше на почти девять миллионов кубометров, чем на начало мая в 2020 году, передает РИА «Новости».

Приток за месяц в водохранилища составил: Белогорское – 7,8 млн кубометров, Симферопольское – 1,78, Счастливое – 3,88, Партизанское – 3,6, Чернореченское – 10,5, уточнили в гидрометцентре.

Отмечается, что таяние остатков снега в горных районах, сопровождаемое выпадением дождей, в первой половине апреля способствовало поддержанию повышенной водности на большинстве рек северного предгорья, сообщили в гидрометцентре.

Средние за месяц расходы воды на основных реках составили: на реке Черная – на 29 % выше нормы; в бассейнах рек Кача, Салгир и в бассейнах малых рек юго-восточного предгорья – в пределах 1-30% нормы; на реках Малый Салгир, Дерекойка и Бельбек – в пределах 44-67% нормы, а на остальных реках – в пределах нормы. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание, отметили гидрологи.

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.

Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Кабмин комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в РФ опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.



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