Мнение: Гиперзвуковое оружие: Справочная информация для Конгресса США

Фрагменты доклада исследовательской группы Конгресса США на тему актуального вопроса развития гиперзвукового вооружения в США, России и Китае. Основные лейтмотивы доклада – США несколько отстают от РФ и Китая в разработке гиперзвукового оружия, существующие системы ПРО неэффективны против современных гиперзвуковых ракет, гиперзвуковые ракеты с ядерными боеголовками сокращают время нанесения первого удара и способны прорвать существующую американскую противоракетную оборону, выделяемые средства на разработку американских гиперзвуковых ракет и систем борьбы с гиперзвуковыми ракетами РФ и Китая – недостаточы. В общем, как обычно – дайте еще денег. Ниже, фрагменты доклада посвященные России.

Гиперзвуковое оружие: Справочная информация для Конгресса США

Бюджетный запрос Пентагона на 2021-й год на все гиперзвуковые исследования составляет $3,2 млрд – по сравнению с $2,6 млрд в FY2020 запросе – включая $206,8 млн на программы гиперзвуковой обороны.

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США активно вели разработку гиперзвукового оружия в рамках своей программы обычного оперативного глобального удара с начала 2000-х годов. В последние годы она сосредоточила свои усилия на гиперзвуковых глиссадах (HGV) и гиперзвуковых крылатых ракетах меньшей и средней дальности для использования в региональных конфликтах. Хотя финансирование этих программ в прошлом было относительно ограниченным, и Пентагон, и Конгресс проявили растущий интерес к продолжению разработки и краткосрочного развертывания гиперзвуковых систем. Отчасти это связано с растущим интересом к этим технологиям в России и Китае, что привело к усилению акцента в США на стратегической угрозе, создаваемой гиперзвуковым полетом. Сообщения из открытых источников указывают на то, что и Китай, и Россия провели многочисленные успешные испытания гиперзвуковых глиссадных аппаратов и, вероятно, ввели их в строй.

Эксперты расходятся во мнениях относительно потенциального влияния гиперзвукового оружия конкурентов как на стратегическую стабильность, так и на конкурентное преимущество американских военных. Тем не менее, бывший заместитель министра обороны США по исследованиям и инжинирингу Майкл Гриффин (Michael Griffin) показал Конгрессу, что у США нет систем, которые могли бы подвергать [Китай и Россию] риску соответствующим образом, и у нас нет защиты против [их] систем

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США вряд ли поставят оперативную систему на вооружение до 2023 года. Однако большинство американских программ гиперзвукового оружия, в отличие от программ в России и Китае, не предназначены для использования с ядерной боеголовкой. В результате гиперзвуковое оружие США, вероятно, потребует большей точности и будет более сложной с технической точки зрения для разработки, чем ядерные китайские и российские системы.

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Аналитики ставят под сомнение доступность, технологическую осуществимость и/или полезность глобальной защиты от гиперзвукового оружия. Как объясняет физик и ядерный эксперт Джеймс Актон, "системы точечной обороны, и в частности [Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD)], могут быть очень правдоподобно приспособлены для работы с гиперзвуковыми ракетами. Недостаток этих систем заключается в том, что они могут защищать лишь небольшие территории. Чтобы защитить всю континентальную часть США, потребуется недоступное количество батарей THAAD

Кроме того, некоторые аналитики утверждают, что нынешняя архитектура командования и управления Соединенных Штатов будет неспособна "обрабатывать данные достаточно быстро, чтобы реагировать и нейтрализовать входящую гиперзвуковую угрозу.

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Программу гиперзвуковой обороны в соответствии с разделом 1687 FY2017 NDAA (P.L. 114-840), заказало 21 белую книгу для изучения вариантов гиперзвуковой противоракетной обороны, включая ракеты-перехватчики, снаряды с гиперскоростью, лазерные пушки и системы радиоэлектронного нападения. В январе 2020 года MDA выпустила проект запроса на прототипы предложений для перехватчика региональной системы глиссадного вооружения гиперзвуковой обороны. Эти усилия направлены на "снижение ключевых технологических рисков и рисков интеграции перехватчиков, базовое моделирование и моделирование в областях большой неопределенности и повышение уровней готовности технологий перехватчиков (TRL) до уровня 5" (проверка компонентов в соответствующей среде). MDA также выдала четырем компаниям – Northrop Grumman, Raytheon, Leidos и L3Harris – контракты на 20 миллионов долларов на проектирование прототипов датчиков космического базирования (низкой околоземной орбиты) к 31 октября,

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Хотя Россия проводила исследования по технологии гиперзвукового оружия с 1980-х годов, она активизировала свои усилия в ответ на развертывание противоракетной обороны США как в США, так и в Европе, а также в ответ на выход США из Договора по противоракетной обороне в 2001 году. Подробно говоря об опасениях России, президент Путин заявил, что "США допускают постоянный, неконтролируемый рост числа противоракет, улучшение их качества и создание новых зон пуска ракет. Если мы что-то не сделаем, это в конечном итоге приведет к полной девальвации ядерного потенциала России. Это означает, что все наши ракеты могут быть просто перехвачены". Таким образом, Россия ищет гиперзвуковое оружие, которое может маневрировать по мере приближения к своим целям, в качестве гарантированного средства проникновения через американские противоракетные системы и восстановления своего чувства стратегической стабильности.

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Россия развивает сразу две сверхзвуковых программы вооружений – Avangard и 3M22 Tsirkon (или Циркон) – и по сообщениям представила систему Kinzhal («Кинжал»).

"Авангард" – гиперзвуковой глиссадный аппарат, запускаемый с межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), дающий ей "эффективно" неограниченную "дальность". Отчеты указывают, что Avangard в настоящее время развернут на МБР SS-19, хотя Россия планирует в конечном счете выпустить транспортное средство от МБР Sarmat. "Сармат" пока находится в разработке, хотя его планируется развернуть к концу 2022 года. "Авангард" располагает бортовыми средствами противодействия и, как сообщается, будет нести ядерную боеголовку. Он был успешно испытан дважды в 2016 году и один раз в декабре 2018 года, как сообщается, достигая скорости 20 махов; однако тест в октябре 2017 года привел к провалу. Российские источники новостей утверждают, что "Авангард" заступил на боевое дежурство в декабре 2019 года.

Помимо "Авангарда" Россия разрабатывает гиперзвуковую крылатую ракету корабельного базирования "Циркон", способную перемещаться на скоростях между 6 и 8 махов. Сообщается, что Циркон способен наносить удары как по наземным, так и по морским целям. По данным российских новостных источников, "Циркон" имеет дальность примерно от 250 до 600 миль и может бытьзапущен из систем вертикального пуска, установленных на крейсерах "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", корветах проекта 20380, фрегатах проекта 22350, подводных лодках типа "Ясень" проекта 88575 и других платформах. Эти источники утверждают что "Циркон" был успешно запущен с фрегата проекта 22350 в январе и октябре 2020 года. В сообщениях американской разведки указывается, что ракета начнет действовать в 2023 году.

Кроме того, Россия, как сообщается, поставила на вооружение "Кинжал" – маневрирующую баллистическую ракету воздушного базирования, модифицированную с помощью ракеты "Искандер". Согласно сообщениям американской разведки, "Кинжал" был успешно испытан, выпущенный с модифицированного истребителя МиГ-31 (кодовое название НАТО: Foxhound) в июле 2018 года – поразив цель на расстоянии примерно 500 миль – и теперь может быть готов к бою. Россия планирует разместить ракету как на,МиГ-31 так и на Су-34 ударном истребителе большой дальности. Россия работает над установкой ракеты на Ту-22M3 дальнем бомбардировщике (кодовое название НАТО: Backfire), хотя более медленный бомбардировщик может столкнуться с вызовами из-за "ускорения оружия до правильных параметров пуска".

Российские СМИ сообщили о максимальной скорости "Кинжала" до 10 махов, с дальностью до 1200 миль при запуске с МиГ-31. Согласно сообщениям, "Кинжал" способен совершать маневренные полеты, а также наносить удары как по наземным, так и по морским целям, и в конечном итоге он может быть оснащен ядерной боеголовкой. Однако подобные утверждения относительно характеристик работы "Кинжала" не были публично проверены спецслужбами США, и были встречены рядом аналитиков со скепсисом.

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Американские конкуренты, такие как Китай и Россия, уже обладают способностью наносить удары по Соединенным Штатам межконтинентальными баллистическими ракетами, которые, будучи запущенными залпами, могут захлестнуть американские средства противоракетной обороны.

(с) Келли М.Сайлер, аналитик в области передовых и глобальных технологий в сфере безопасности

Полностью отчет здесь https://news.usni.org/2021/04/28/report-to-congress-on-hypersonic-weapons-2

Скачать документ (на английском) можно здесь https://assets.documentcloud.org/documents/20692731/hypersonic-weapons-background-and-issues-for-congress-april-26-2021.pdf

Скачать машинный перевод на русский (не без косяков, но общий смысл ясен) https://t.me/boris_rozhin/14820

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