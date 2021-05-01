 

ФСИН может направить осужденных на строительство БАМа

01.05.2021, 5:30, Разное
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Закон позволяет осужденным к лишению свободы попросить перевод из колонии на принудительные работы, объяснила ФСИН. В 1930-е годы Байкало-Амурская магистраль уже строилась силами заключенных БАМлага.

    29.04.2021   Автор Павел Мыльников

Байкало-Амурская магистраль (фото из архива)

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ может привлечь осужденных к строительству Байкало-Амурской магистрали. Российское законодательство позволяет перевести осужденных к лишению свободы на принудительные работы после того, как они отбыли часть срока в колонии, приводит информагентство ТАСС слова представительницы ФСИН Елены Коробковой в четверг, 29 апреля.

Более 11 тысяч человек могут подать соответствующие ходатайства в российских регионах, где проходит магистраль, отметила она. Принудительные работы являются более мягким видом наказания и представляют собой социальный проект, позволяющий осужденным адаптироваться к обычной жизни, указала Коробкова.

Кроме того, ФСИН удивлена сравнением инициативы с БАМлагом, исправительно-трудовым лагерем, в 1930-е годы входившим в структуру ГУЛАГа. Сейчас предприятие заключает трудовой договор с лицами, направленными на принудительные работы, а в законодательстве прописаны условия проживания в общежитии, указали в ведомстве.

На стройке БАМа не хватает 10 тысяч человек

Правительство РФ поручило министерству транспорта, ФСИН и госкомпании “Российские железные дороги” изучить возможность привлечения осужденных к строительству инфраструктурных объектов БАМа и Транссибирской магистрали, сообщило издание “Коммерсант” несколькими днями ранее. По его информации, стройка столкнулась с дефицитом кадров не только из-за масштаба работ, но и по причине нехватки мигрантов во время пандемии COVID-19. В проекте заняты лишь 5 тысяч строителей из требуемых 15, отметило издание.

В марте ФСИН не исключила отправку осужденных на очистку территорий российской арктической зоны от загрязнений. Ведомство уже договорилось с руководством Красноярского края и администрацией Норильска.



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