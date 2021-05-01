Украинская певица обвинила продюсера Меладзе в домогательствах

Украинская певица Оля Полякова «поддержала» свою соотечественницу и коллегу Ани Лорак, обвинив продюсера Константина Меладзе в домогательствах, хотя сама Лорак уже заявила, что не выдвигала подобных обвинений.

Полякова заявила, что «верит» Лорак, так как «сама получала предложение подобного рода от этого же человека». Полякова сказала, что о теме «харрасмента» принято молчать, поскольку это осуждается в обществе. Она призвала Лорак «не оправдываться ни перед кем» и «позволить правде звучать», чтобы помочь другим бороться с домогательствами, передает РЕН ТВ.

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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, как сообщали СМИ, Лорак намекала, что Меладзе предлагал вступить в сексуальные отношения, обещая славу, но певица отказалась. Позднее Лорак заявила, что ее неправильно поняли. Константин Меладзе – старший брат певца Валерия Меладзе.