 

Украинская певица обвинила продюсера Меладзе в домогательствах

01.05.2021, 5:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украинская певица Оля Полякова «поддержала» свою соотечественницу и коллегу Ани Лорак, обвинив продюсера Константина Меладзе в домогательствах, хотя сама Лорак уже заявила, что не выдвигала подобных обвинений.

Полякова заявила, что «верит» Лорак, так как «сама получала предложение подобного рода от этого же человека». Полякова сказала, что о теме «харрасмента» принято молчать, поскольку это осуждается в обществе. Она призвала Лорак «не оправдываться ни перед кем» и «позволить правде звучать», чтобы помочь другим бороться с домогательствами, передает РЕН ТВ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Напомним, как сообщали СМИ, Лорак намекала, что Меладзе предлагал вступить в сексуальные отношения, обещая славу, но певица отказалась. Позднее Лорак заявила, что ее неправильно поняли. Константин Меладзе – старший брат певца Валерия Меладзе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.04 / В АТОР рассказали, какие страны смогут заменить россиянам Турцию

24.11 / Борьба с коронавирусом в Украине похожа на шоу – Смешко

06.09 / Кулеба: Цивилизацию на значительную территорию России принесли украинцы

19.01 / Названа дата поставки первой партии вакцины «Спутник V» в Палестину

25.01 / Кабмин продлил истекающие в этом году лицензии и разрешения для предпринимателей

15.09 / Россия подтвердила открытие границ с Южной Осетией

03.04 / Президент Аргентины изолировался из-за подозрения на коронавирус

02.04 / Кулеба: Эта неделя была беспрецедентной для украинско-американских отношений

28.06 / В Мурманской области возбудили дело против устроившего стрельбу по полицейским владельца турбазы

17.09 / Аваков посоветовал Лукашенко «попить водички» и «успокоиться»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика