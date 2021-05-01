 

В Сенате США заявили о росте числа «энергетических» атак на американцев

01.05.2021, 5:06, Новости дня
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Число предположительных атак с возможным применением «направленной энергии» на персонал США за рубежом, вероятно, растет, заявили глава спецкомитета по разведке Сената США Марк Уорнер и его заместитель Марко Рубио.

В совместном заявлении демократа и республиканца утверждается, что пять лет поступала информация «о загадочных нападениях на персонал США в Гаване и других точках земного шара». У сенаторов «складывается впечатление, что схема нападения увеличивается». Спецкомитет собирается «докопаться до истины».

В заявлении говорится, что медиками уже фиксировались травмы головного мозга якобы в результате таких инцидентов. Сенат намерен работать с разведкой США, чтобы «лучше понять, какая технология стоит за оружием, примененным при этих атаках». «В конце концов мы определим ответственных за эти нападения на американский персонал и привлечем их к ответственности», – приводит ТАСС текст сообщения.

В декабре из доклада Национальных академий наук, инженерии и медицины Соединенных Штатов, подготовленного для Госдепа, стало известно, что десятки американских дипломатов на Кубе и в Китае в 2017–2018 годах якобы подверглись направленному радиочастотному воздействию. При этом ФБР не нашло свидетельств «акустических атак», которые «могли бы вызвать физиологические симптомы, имевшиеся у дипломатов» на Кубе. Кубинские следователи предположили, что «акустическая атака» являлась стрекотом сверчков или цикад.



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