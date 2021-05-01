 

Вашингтон обещал не заставлять Европу выбирать между США и Китаем

01.05.2021, 5:06, Новости дня
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Белый дом не заставляет Европу выбирать между США и Китаем, а «поддерживает порядок, основанный на правилах», сообщила ответственный сотрудник бюро по делам международных организаций Госдепа Эрика Баркс-Рагглс.

Она пояснила, что отношения США и Китая «будут конкурентными там, где они должны быть, партнерскими там, где они могут быть, и враждебными, когда они должны такими быть». США намерены строить отношения с Пекином «с позиции силы», включая «силу, которая исходит и от альянсов, и партнерств». Однако. по ее словам, цель США заключается «не в том, чтобы поставить» США против Китая «или заставить союзников выбирать», передает ТАСС.

Она заявила, что США поддерживают «международный порядок, основанный на правилах, который помогает сохранять мир последние 70 лет». Баркс-Рагглс обвинила Китай в попытках «бросить вызов порядку», а также «экономическим ценностям, правам человека, структурам управления ООН и прочему». Об этом США необходимо «говорить» с союзниками, но «это не переговоры о том, кого выбрать», а о том, «как укрепить институты», заверила она. По ее словам, нужно «убедиться, что основные ценности» США и их союзников «остаются основными ценностями международной системы, от которой мы все зависим».



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