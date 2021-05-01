 

Мнение: Пришли за Дудем

01.05.2021, 4:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вот все-таки Дмитрий Губин, хоть и малость подвинулся рассудком на почве коронофобии (думаю, тут повлияло более всего его искреннее желание как можно скорее и полнее влиться в общество на месте своей эмиграции, “стать еще большим немцем, чем сами немцы” – эмигранты, настроенные на адаптацию, часто пересаливают по этой части, именно от ужаса своей “выброшенности”) – в остальном остается ведь блестящим журналистом, причем именно “разговорного жанра” – идеального формата для Ютуба.

Набрел тут на его свежесозданный канал: сумасшествие ковидобеса и “настоящего немца” (а настоящим немцем, как и настоящим французом, и настоящим англичанином, и настоящим американцем сейчас быть все же немного стыдно) в Губине все время проскальзывает – но ЗАКВАСКА-то у него пока еще наша! Когда речь не касается ковида, BLM и цензуры в западных сетях – заслушаешься.

Вот ролик про Дудя: и информативно, и энергично, и отличный остроумный язык.

А над Дудем, меж тем, и впрямь сгущаются тучи – по мере нарастания густопсового абсурда. Обвинения – одно экзотичнее другого: Навальный ветеранов оскорблял, Боровиков ролики Рамштайна распространял – ну а Дудь у нас, стало быть… пропагандирует наркотики. В своих интервью. Все обвинения, заметьте – ПРОТИВ БЛОГЕРОВ. С одной стороны, значит – цензура Фейсбука и Ютуба, с другой – совсем уж охотнорядская цензура “родного государства”. Причем для россиян последнее, как ни крути, гораздо опаснее – бан или даже удаление аккаунта в ФБ – это все ж не посадка на 2-3 года в российские “оздоровительные лагеря”.

Идиотизм. Сплошной, махровый идиотизм. И, конечно, отдельно умилило, что доносы на всех, оказывается, пишет… волоокая дочка экс-“яблочницы” Елены Мизулиной. Шизануться, насколько все ж окукливается вся эта “элита”! Вчера было – в роликеФБК – про сына Михаила Леонтьева, тут – дочка Мизулиной… “Лига безопасного интернета”! Застрелиться. А дочура-то у Мизулиной – похоже, еще мамане фору даст по части мерзости. Феноменальная стерва выросла.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Дочь Анастасии Заворотнюк удивила элегантным образом

02.03 / Быстрый рецепт превращения трупов в камень утерян навсегда?

24.01 / Мнение: 7 лет спустя

20.03 / Басманный суд Москвы признал Ленина иностранным агентом

28.06 / Мнение: “Тьма”. Финал

30.03 / Посольство КНР в РФ назвало самые популярные у китайских граждан продукты из России

17.03 / Мнение: Живой щит?

07.10 / “11 месяц пошел”: Ксения Бородина опубликовала фото с округлившимся животом

29.03 / Наташа Королева рассказала, почему рассталась с Игорем Николаевым

30.11 / Названы победители II международного конкурса для молодых композиторов “Новые классики”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика