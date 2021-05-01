Мнение: Пришли за Дудем

Вот все-таки Дмитрий Губин, хоть и малость подвинулся рассудком на почве коронофобии (думаю, тут повлияло более всего его искреннее желание как можно скорее и полнее влиться в общество на месте своей эмиграции, “стать еще большим немцем, чем сами немцы” – эмигранты, настроенные на адаптацию, часто пересаливают по этой части, именно от ужаса своей “выброшенности”) – в остальном остается ведь блестящим журналистом, причем именно “разговорного жанра” – идеального формата для Ютуба.

Набрел тут на его свежесозданный канал: сумасшествие ковидобеса и “настоящего немца” (а настоящим немцем, как и настоящим французом, и настоящим англичанином, и настоящим американцем сейчас быть все же немного стыдно) в Губине все время проскальзывает – но ЗАКВАСКА-то у него пока еще наша! Когда речь не касается ковида, BLM и цензуры в западных сетях – заслушаешься.

Вот ролик про Дудя: и информативно, и энергично, и отличный остроумный язык.

А над Дудем, меж тем, и впрямь сгущаются тучи – по мере нарастания густопсового абсурда. Обвинения – одно экзотичнее другого: Навальный ветеранов оскорблял, Боровиков ролики Рамштайна распространял – ну а Дудь у нас, стало быть… пропагандирует наркотики. В своих интервью. Все обвинения, заметьте – ПРОТИВ БЛОГЕРОВ. С одной стороны, значит – цензура Фейсбука и Ютуба, с другой – совсем уж охотнорядская цензура “родного государства”. Причем для россиян последнее, как ни крути, гораздо опаснее – бан или даже удаление аккаунта в ФБ – это все ж не посадка на 2-3 года в российские “оздоровительные лагеря”.

Идиотизм. Сплошной, махровый идиотизм. И, конечно, отдельно умилило, что доносы на всех, оказывается, пишет… волоокая дочка экс-“яблочницы” Елены Мизулиной. Шизануться, насколько все ж окукливается вся эта “элита”! Вчера было – в роликеФБК – про сына Михаила Леонтьева, тут – дочка Мизулиной… “Лига безопасного интернета”! Застрелиться. А дочура-то у Мизулиной – похоже, еще мамане фору даст по части мерзости. Феноменальная стерва выросла.